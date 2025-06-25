Минюст наградил Вована и Лексуса медалью

Пранкеры Вован и Лексус получили высшую награду от Минюста России

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили высшую награду от Минюста России. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Пранкеры сообщили, что получили медаль Анатолия Кони — высшую ведомственную награду Минюста. По словам Вована и Лексуса, ведомство оценило их вклад в изобличение иностранных агентов.

«Признательны министерству за оцененную работу, для нас как юристов такая награда — еще большая честь», — добавили пранкеры.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский захотел навести порчу на Вована и Лексуса. Об этом пранкеры узнали во время телефонного разговора с украинским лидером. По их словам, глава государства вел себя неадекватно.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Бога за Вована и Лексуса. Она заявила, что благодаря им, в России узнали, о чем думают западные политические элиты.