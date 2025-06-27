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17:07, 27 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием

Депутат Чепа: Готовность Эстонии принять самолеты с ядерным оружием — эскалация
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Senior Airman Joseph Barron / U.S. Air Force via AP / AP

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал эскалацией напряженности заявление властей Эстонии о готовности принять на территории страны самолеты Североатлантического альянса (НАТО), способные нести ядерное оружие. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Одной из причин СВО было то, что НАТО с каждым годом приближалось к нашим границам, и такие заявления о возможности приема самолетов, которые могут нести ядерное оружие, — это попытки раздувания конфликта, попытки эскалации напряженности, это заявление политиков, которые не заинтересованы в мирном решении проблем, это те люди, которые поддерживают военную напряженность в Европе и мире», — сказал Чепа.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принять самолеты НАТО с ядерным вооружением на борту. По его словам, истребители F-35, способные нести ядерные бомбы, уже были в стране и будут охранять ее воздушное пространство снова в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее констатировал, что у России фактически отсутствуют отношения со странами Прибалтики. По его словам, в связи с этим сделать что-то для ухудшения отношений между сторонами очень сложно. Комментируя планы Эстонии, Песков подчеркивал, что они представляют для Москвы «непосредственную опасность».

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