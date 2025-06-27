В России семилетнего ребенка попытались изнасиловать в детском лагере

Под Туапсе семилетнего мальчика из Санкт-Петербурга попытались изнасиловать в детском лагере. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным российского издания, над ребенком издевались трое старших ребят. Школьника на протяжении долгого времени всячески оскорбляли и травили.
Кроме того, обидчики предприняли попытку надругательства. Когда мальчик вернулся из лагеря домой, он обо всем рассказал семье.
Родители несовершеннолетнего обратились в полицию с заявлением.
До этого стало известно, что в рабочем поселке Иловля Волгоградской области девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы местной администрации после корпоратива. Родственники допустили, что девушка могла соблазнить старшеклассника.
Еще раньше в Петербурге 15-летний школьник попал в больницу после попытки изнасилования.