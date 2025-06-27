В России со словами «вы что творите» заявили об отсутствии компенсаций участникам «Трубы»

Общественница Кашеварова: Участникам «Трубы» отказано в выплатах и наградах

Участникам операции «Труба», благодаря которой была освобождена Суджа в Курской области, отказано в выплатах и наградах. Об отсутствии компенсаций заявила в Telegram российская общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, военным, заработавшим серьезные проблемы за несколько дней нахождения в недействующей газовой трубе с остатками опасного конденсата, «кинули как собакам 100 тысяч рублей», и больше никаких выплат они не получали.

«Что творилось в этой трубе — страшно представить. Но парни дошли, выполнили приказ. Чем же они заслужили такое отношение? (...) Зачем они жертвовали [здоровьем]? Вы что творите?» — написала в блоге общественница.

Она добавила, что достойных выплат и наград не получили бойцы сразу нескольких подразделений — 11-й бригады, группы «Ветераны», спецназа «Ахмат», ДШРБ «Восток», 30-го полка и 106-й бригады.

В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток» или «Труба». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали в районе трубы, однако не заметили российских бойцов. Часть пути по трубе военные преодолели на электросамокатах.