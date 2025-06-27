В России выявили крупную партию нелегального пива

Ural Mash: В России накрыли склад с более чем тонной немаркированного пива

Представители Автономной некоммерческой организации (АНО) «Люди дела» накрыли склад в Екатеринбурге, в котором хранилось более тонны немаркированного пива. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Складское помещение находилось на улице Шефская. Откуда поступила крупная партия нелегальной алкогольной продукции — не раскрывается. Однако известно, что часть хранившегося на складе пива была просроченной. На коробках специально указали более «свежую» дату, чтобы избежать последствий.

Хранящаяся на складе продукция в скором времени должна была поступить в розничную продажу, однако общественникам удалось сорвать эти планы. «Эта непонятная жидкость разливается по бутылкам и уходит в продажу», — говорится в материале. После обнаружения крупной партии нелегального пива представители местных правоохранительных органов начали проверку.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что благодаря системе маркировки товаров «Честный знак» в России удалось заблокировать более миллиарда некачественных товаров. За это время не было допущено к розничной продаже в общей сложности 1,2 миллиарда нелегальной продукции, включая 299 миллионов некачественных единиц пива.