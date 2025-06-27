ВСУ ударили дроном в 400 метрах от ядерных реакторов ЗАЭС

ЗАЭС: ВСУ ударили дроном и чуть не повредили ядерные реакторы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном в 400 метрах от ядерных реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ЗАЭС в своем Telegram-канале.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата», — сказано в публикации.

В результате удара никто не пострадал, был поврежден служебный автомобиль, который находился на месте работ. Отмечается, что сейчас проводится оценка нанесенного ущерба. ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в отказе называть Украину виновной в создании угроз ЗАЭС. Она обратила внимание, что российская сторона регулярно доводит информацию о провокациях Украины в отношении ядерного объекта.

