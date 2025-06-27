Взрывы прогремели вблизи киевского аэропорта с американскими ЗРК Patriot на его территории

ВО: Взрывы слышны вблизи аэропорта Борисполь в Киеве, где находятся ЗРК Patriot

Вблизи Международного аэропорта Борисполь в Киеве слышна серия взрывов. Об этом сообщает Telegtam-канал «Военный обозреватель» (ВО).

Уточняется, что на территории украинского аэропорта, где сейчас гремят взрывы, находятся позиции американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Американский президент Дональд Трамп ранее назвал ЗРК Patriot самым желаемым оружием для Киева. «Они [украинцы] хотят этого больше всего на свете», — указал он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто из американских союзников не горит желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.