Житель Камчатки покорил вулкан на снегоходе

Россиянин с Камчатки впервые покорил вулкан-трехтысячник на снегоходе

Житель Камчатки поднялся на вулкан-трехтысячик на снегоходе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Россиянин впервые покорил вулкан-трехтысячник Корякский, высота которого почти 3,5 тысячи метров, на снегоходе. Мужчина не побоялся камней и сугробов, а на вершине снял видео. В ролике он посетовал, что жалеет, что поднялся один. Он также посетовал, что «пацаны не готовы были» к нему присоединиться, и пообещал, что в следующем году поднимется на вершину с компанией.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на камчатском вулкане необычное «кипящее» озеро. В северной части Шивелуча они обнаружили горячее парящее озеро овальной формы диаметром около 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток.