Зонт пронзил девушку насквозь

В США пляжный зонт проткнул девушку насквозь

В американском штате Нью-Джерси пляжный зонт пронзил девушку, работающую спасателем на воде. Об этом сообщает WABC.

Инцидент произошел, когда девушка устанавливала зонт на спасательной вышке. Из-за порыва ветра она не удержалась на лестнице и упала. В результате зонт проткнул ее насквозь, войдя в районе подмышки и выйдя под лопаткой.

Это была просто нелепая случайность: когда она его устанавливала, порыв ветра подхватил зонт, потянул вверх, а она схватилась за него и потеряла равновесие. Она стояла на верхней ступеньке, поэтому упала назад, а зонт упал вместе с ней и приземлился ей на руку Джо Бонджованни коллега пострадавшей

Девушка осталась жива и даже не потеряла сознание. Пожарные, прибывшие на место происшествия, отрезали рукоятку зонта спереди и сзади, оставив участок длиной примерно 30 сантиметров. С ним пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что унесенный ветром зонт пронзил грудь посетительницы пляжа в американском штате Южная Каролина. По статистике, в США ежегодно около трех тысяч человек получают травмы, связанные с пляжными зонтами.