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Унесенный ветром зонт пронзил женщину на пляже

Associated Press: в США пляжный зонт убил отдыхавшую на пляже женщину

Фото: Sean Rayford / Getty Images

Унесенный ветром зонт пронзил грудь посетительницы пляжа в американском городе Гарден-Сити, штат Южная Каролина, и убил ее. Об этом сообщает Associated Press.

Зонт попал в 63-летнюю Тэмми Перро, которая в этот момент отдыхала на пляже. Женщина получила травму грудной клетки и скончалась в больнице спустя час после происшествия.

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Пляжные зонты заострены, чтобы было удобно втыкать их в песок, а из-за широкого купола их может унести ветром, если они плохо закреплены. В США ежегодно около трех тысяч человек получают травмы, связанные с пляжными зонтами.

Сенаторы от штата Вирджиния Тим Кейн и Марк Уорнер призвали пересмотреть требования к пляжным зонтам и начали кампанию по обеспечению безопасности зонтов после того, как в 2016 году в результате аналогичного происшествия в Вирджинии погибла женщина.

Ранее сообщалось, что в Индонезии молния ударила в охранника, который прогуливался под зонтом во время дождя. Позже местная полиция уточнила, что пострадавшему 35 лет, он попал в больницу, но выжил.

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Алиса Дмитриева
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