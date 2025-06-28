Глава РСПП предрек снижение ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: К концу года ключевая ставка может достигнуть 13 процентов

К концу года ключевая ставка может достигнуть 13 процентов, предрек глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом сообщает ТАСС.

По оценке эксперта, снижению ставки способствую показатели по инфляции, в частности «переохлаждение» в ряде отраслей. «Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт», — считает специалист.

По его мнению, «как ни крути, а все равно получается примерно формула, что ставка в два раза выше инфляции».

Ранее в Банке России предупредили об опасных последствиях смягчения денежно-кредитной политики. Советник главы регулятора Кирилл Тремасов заявил, что страна может столкнуться с еще большим разгоном инфляции, если произойдет необоснованный отказ от жесткой денежно-кредитной политики.

Также в июне специалист заметил, что нынешняя динамика роста потребительских цен в России позволяет говорить еще об одном снижении ключевой ставки в 2025 году.