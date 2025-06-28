МАК займется расследованием крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Росавиация: МАК займется расследованием крушения самолета Як-18Т в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием крушения самолета Як-18Т в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — уточнил он.

Легкомоторный лайнер разбился в районе деревни Паново под Коломной 28 июня. На борту было четыре человека, все они не выжили. Последствия крушения попали на видео.

Ранее стало известно, что перед падением самолет выполнял фигуру высшего пилотажа — «бочку».

