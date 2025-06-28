Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:04, 28 июня 2025Наука и техника

Маск объявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Маск: Tesla Model Y впервые сама доехала до покупателя на день раньше срока
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была реализована на день раньше установленного срока. Об этом он написал в социальной сети Х.

Предприниматель поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем искусственного интеллекта компании Tesla за успешную реализацию проекта.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента <...> была осуществлена на день раньше запланированного срока!» — объявил он.

В середине мая журналисты издания The Information написали, что корпорация Tesla испытывает проблемы с проектом беспилотного такси в США. В частности, компания не успевает полноценно протестировать сервис перед его запуском в июне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Росавиация начала расследовать инциденты в трех регионах России. Одним из них стало столкновение самолетов в аэропорту Сочи

    На Украине рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

    Маск объявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

    В генконсульстве прокомментировали данные о смерти россиянки в Японии

    Режиссер Андреасян попал в базу «Миротворца»

    Россиянку забили до смерти в японском городе

    Раскрыт удар России по Украине и США

    В США отклонили резолюцию о запрете атак на Иран без одобрения Конгресса

    Один арестованных в Москве пикаперов отказался от проверки на алкоголь и наркотики

    В Госдуме напомнили об опасности VPN-сервисов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости