Маск объявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Маск: Tesla Model Y впервые сама доехала до покупателя на день раньше срока

Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была реализована на день раньше установленного срока. Об этом он написал в социальной сети Х.

Предприниматель поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем искусственного интеллекта компании Tesla за успешную реализацию проекта.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента <...> была осуществлена на день раньше запланированного срока!» — объявил он.

В середине мая журналисты издания The Information написали, что корпорация Tesla испытывает проблемы с проектом беспилотного такси в США. В частности, компания не успевает полноценно протестировать сервис перед его запуском в июне.