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16:51, 28 июня 2025Бывший СССР

Порошенко пожаловался на кишащее дронами России небо над Харьковом

Порошенко: Небо в Харьковской области кишит российскими дронами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что небо в Харьковской области кишит беспилотниками России. Об этом он написал в своем Telegram.

Украинский политик посетил подразделения ВСУ, находящиеся сейчас под Харьковом. После этого Порошенко и сделал очередное заявление.

Он отметил, что все небо на харьковском направлении кишит беспилотниками России. «Разведывательные и ударные беспилотники (…) и в большом количестве. Бои напряженные, и украинским военным чрезвычайно сложно», — заявил политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал перераспределить средства радиоэлектронной борьбы в прифронтовые регионы. По его словам, все это должно быть сделано для защиты регионов от постоянных атак дронов.

Недавно же политолог Сергей Марков высказался о самой настоящей войне дронов России и Украины. Он добавил, что ни одна из сторон не оказалась готова к такому исходу.

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