Путин рассказал о примере молодых участников СВО

Путин: Участники СВО на своем примере показывают важные нравственные ориентиры

Молодые участники специальной военной операции (СВО) на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры. Об этом президент России Владимир Путин рассказал по видеосвязи в ходе открытия молодежных центров в российских регионах в День молодежи. Его слова приводит ТАСС.

Глава государство отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО. «Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину», — сказал президент.

По его словам, таких людей следует активно включать в работу с молодежью, которая бы на них равнялась.

Ранее Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова со свадьбой.