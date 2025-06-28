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15:34, 28 июня 2025Россия

Путин рассказал о примере молодых участников СВО

Путин: Участники СВО на своем примере показывают важные нравственные ориентиры
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Молодые участники специальной военной операции (СВО) на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры. Об этом президент России Владимир Путин рассказал по видеосвязи в ходе открытия молодежных центров в российских регионах в День молодежи. Его слова приводит ТАСС.

Глава государство отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО. «Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину», — сказал президент.

По его словам, таких людей следует активно включать в работу с молодежью, которая бы на них равнялась.

Ранее Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова со свадьбой.

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