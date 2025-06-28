Путин рассказал о примере молодых участников СВО

Молодые участники специальной военной операции (СВО) на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры. Об этом президент России Владимир Путин рассказал по видеосвязи в ходе открытия молодежных центров в российских регионах в День молодежи. Его слова приводит ТАСС.
Глава государство отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО. «Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину», — сказал президент.
По его словам, таких людей следует активно включать в работу с молодежью, которая бы на них равнялась.
Ранее Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова со свадьбой.