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14:40, 28 июня 2025Путешествия

Раскрыты доходы Италии от свадьбы миллиардера Безоса

Свадьба Джеффа Безоса принесет Италии доход в 957 миллионов евро
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @laurensanchezbezos / Reuters

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса принесет Италии доход в 957 миллионов евро. Эту цифру раскрыло минтуризма страны.

Бракосочетание одного из богатейших людей планеты и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу, с 26 по 28 июня. На торжестве ожидается более 200 гостей.

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Свадьба может принести Венеции общий экономический эффект в размере около 957,3 миллиона евро — это почти 68 процентов годового туристического оборота города.

«Такие события укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые туристические потоки», — выразила мнение министр туризма Италии Даниэла Сантанче.

Ранее постояльцы отеля Aman Venice лишились отдыха из-за бракосочетания Безоса. Выяснилось, что миллиардер выкупил все номера, и гостей пришлось выселить.

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