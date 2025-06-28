Раскрыты доходы Италии от свадьбы миллиардера Безоса

Свадьба Джеффа Безоса принесет Италии доход в 957 миллионов евро

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса принесет Италии доход в 957 миллионов евро. Эту цифру раскрыло минтуризма страны.

Бракосочетание одного из богатейших людей планеты и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу, с 26 по 28 июня. На торжестве ожидается более 200 гостей.

Свадьба может принести Венеции общий экономический эффект в размере около 957,3 миллиона евро — это почти 68 процентов годового туристического оборота города.

«Такие события укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые туристические потоки», — выразила мнение министр туризма Италии Даниэла Сантанче.

Ранее постояльцы отеля Aman Venice лишились отдыха из-за бракосочетания Безоса. Выяснилось, что миллиардер выкупил все номера, и гостей пришлось выселить.