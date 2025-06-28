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15:58, 28 июня 2025Путешествия

Разбившийся в Подмосковье Як-18Т не имел сертификата летной годности

Mash: Разбившийся в Подмосковье Як-18Т не имел сертификата летной годности
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал МЧС Московской области

Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет Як-18Т не имел сертификата летной годности. Об этом сообщает Mash.

Воздушное судно за номером 0856 записано на частное лицо — Андрея В. В момент аварии самолетом управлял его знакомый.

Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет не имел сертификата летной годности. Борт принадлежал частному пилоту.

На борту Як-18Т было три пассажира, они и пилот не выжили при крушении самолета.

В феврале у самолета Як-40 авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» отказал двигатель во время полета. Инцидент произошел со следовавшим из Вологды в Санкт-Петербург самолетом.

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