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03:37, 28 июня 2025Мир

В США отклонили резолюцию о запрете атак на Иран без одобрения Конгресса

Сенат США отклонил резолюцию о запрете атак на Иран без одобрения Конгресса
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенат США отклонил резолюцию, которая бы потребовала одобрения Конгресса для любых дальнейших ударов по Ирану, которые не являются самообороной или вызваны непосредственной опасностью, передает CNN.

53 сенатора проголосовали против, а 47 — за.

«Я думаю, что события этой недели продемонстрировали, что война слишком велика, чтобы ее решение было отдано на откуп одному человеку. Война — слишком большой вопрос, чтобы оставлять его на усмотрение настроений, прихотей и ежедневных вибраций одного человека», — подчеркивал сенатор Тим Кейн, который представил резолюцию.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Он также повторил, что Тегеран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием, а Вашингтон своими ударами «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».

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