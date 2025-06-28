В США отклонили резолюцию о запрете атак на Иран без одобрения Конгресса

Сенат США отклонил резолюцию, которая бы потребовала одобрения Конгресса для любых дальнейших ударов по Ирану, которые не являются самообороной или вызваны непосредственной опасностью, передает CNN.
53 сенатора проголосовали против, а 47 — за.
«Я думаю, что события этой недели продемонстрировали, что война слишком велика, чтобы ее решение было отдано на откуп одному человеку. Война — слишком большой вопрос, чтобы оставлять его на усмотрение настроений, прихотей и ежедневных вибраций одного человека», — подчеркивал сенатор Тим Кейн, который представил резолюцию.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Он также повторил, что Тегеран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием, а Вашингтон своими ударами «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».