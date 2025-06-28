В Госдуме назвали три ценных вывода из ирано-израильского конфликта для России

Депутат Колесник: Россия сделала для себя выводы из конфликта Ирана и Израиля

В ходе ирано-израильского конфликта Россия сделала для себя важные выводы, которые касаются прежде всего противовоздушной обороны (ПВО), ведения мирных переговоров и вооружения, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военный эксперт Влад Шлепченко заявил о том, что горькие военные неудачи Ирана должны стать четким сигналом для России. По его мнению, на примере Тегерана Москве не помешало бы «запастись сотней оригинальных "Орешников"», чтобы заранее быть готовой к мощному ответу на агрессию противника.

Колесник отметил, что из ирано-израильского конфликта Россия должна сделать ценный вывод относительно своих систем ПВО. Он отметил, что «Железный купол» Израиля оказался не таким уж эффективным против иранских ракет, несмотря на все его преимущества. Это значит, что Вооруженным силам РФ нужно повышать эффективность собственных систем обороны, считает парламентарий.

«Также всегда нужно ожидать неожиданного удара даже в разгар мирных переговоров. На Ближнем Востоке как раз были переговоры по ядерной сделке, которые в итоге оказались маскировкой для удара Израиля по Ирану. Ну а по "Орешникам" мы уже выводы сделали — они вошли в серийный производство», заключил Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп дал совет иранскому руководству. Он посоветовал Тегерану обратить внимание на то, что «с медом можно добиться большего, чем с уксусом».