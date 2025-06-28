В Госдуме пригрозили Украине ответом на удары по России

Депутат Ивлев заявил, что Россия может наносить удары по Украине день и ночь

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о продолжении дальнобойных ударов по России. Его слова передает агентство РИА Новости.

Депутат от Крыма предупредил украинские власти о возможном ответном ударе по объектам производства, сборки, настройки, базирования и запуска дальнобойного оружия.

«Запас мощности у армии России такой, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима день и ночь. Темпы наступления российских войск на фронте при этом только возрастут», — заявил Ивлев.

Также Ивлев напомнил, что Российская армия способна эффективно отражать дальнобойные удары ВСУ, сбивать ракеты и уничтожать каналы управления беспилотниками, «превращая их в груду обломков».

Ранее стало известно, что в Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России методами фашистов.