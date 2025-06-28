В Госдуме рекомендовали отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram

Депутат Боярский посоветовал отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram

Следует отключить звонки с незнакомых номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. С таким советом выступил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, функция отключения звонков с незнакомых номеров мессенджерах есть в глубине настроек. «Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — рекомендовал депутат.

Парламентарий напомнил, что почта, ФСБ, МВД или поликлиника не звонят через мессенджеры.

Ранее РИА Новости сообщили, что в России с 1 июля изменятся правила хранения персональных данных, вступит в силу запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом.

Также в июне Боярский говорил, что после запуска национального мессенджера в России к Telegram могут применить строгие санкции.