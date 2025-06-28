МО: Территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под контроль ВС РФ

После взятия Червоной Зирки в Донецкой народной республики территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль российских войск. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, указанный участок контролируют бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что это уже пятый населенный пункт, занятый российскими войсками в течение недели.

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья — рек Волчья и Мокрые Ялы — перешла под полный контроль группировки "Восток"», — раскрыли в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Червоную Зирку в ДНР. На опубликованном видео с дрона российские военные наносят точные удары по позициям Вооруженных сил Украины, а также разворачивают флаг России.