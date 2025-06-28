«Подъем»: В Волгоградской области обрушился фасад общежития

На улице Молодежная в городе Волжский Волгоградской области обрушился фасад общежития, в которое селили жителей аварийных домов. Об этом соощает «Подъем».

Внешний слой кирпичной кладки обвалился в ночь на 28 июня. В городской администрации заявили, что просьбы к управляющей компании провести ремонт были проигнорированы. В мэрии добавили, что более половины жителей общежития не платят взносы на капремонт.

Жители поврежденного здания уверены, что его давно пора снести. В мэрии Волжского подчеркнули, что общежитие по результатам экспертизы не признано аварийным, а его собственники намеренно убивают помещения.

Ранее в Томске в 71-летнем доме обрушился потолок.

Также в июне в центре Москвы у станции метро «Китай-город» обрушилась часть фасада жилого дома.