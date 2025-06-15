Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 15 июня 2025Россия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

112: Трое пострадали при обрушении фасада здания у станции метро «Китай-город»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал 112

В центре Москвы у станции метро «Китай-город» обрушилась часть фасада жилого дома. Инцидент произошел в Спасоглинищевском переулке, сообщает Telegram-канал 112.

В результате происшествия пострадали трое прохожих — мужчина и две женщины. По данным источника, у них диагностированы травмы головы и рук. Причина обрушения фасада здания не называется.

Ранее сообщалось об обрушении жилого здания в городе Алейск Краснодарского края. Угол многоквартирного дома обрушился при проведении ремонтных работ и из-за подмыва фундамента. Жителей эвакуировали, к ликвидации последствий привлекли более 20 специалистов и восемь единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла групповой удар по нефтезаводу в Полтавской области

    Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

    Сдавшиеся в плен украинские военные начали борьбу с ТЦК

    Фитнес-тренер посоветовала простейшее упражнение для людей старше 50 лет

    В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

    Трамп высказался о конфликте на Украине фразой «не должно было произойти»

    Украине передали еще 1200 тел военнослужащих

    В России отказались видеть в поздравлении Пентагона российский флаг

    Раскрыта дата визита ХАМАС в Москву

    Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости