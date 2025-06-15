В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

112: Трое пострадали при обрушении фасада здания у станции метро «Китай-город»

В центре Москвы у станции метро «Китай-город» обрушилась часть фасада жилого дома. Инцидент произошел в Спасоглинищевском переулке, сообщает Telegram-канал 112.

В результате происшествия пострадали трое прохожих — мужчина и две женщины. По данным источника, у них диагностированы травмы головы и рук. Причина обрушения фасада здания не называется.

Ранее сообщалось об обрушении жилого здания в городе Алейск Краснодарского края. Угол многоквартирного дома обрушился при проведении ремонтных работ и из-за подмыва фундамента. Жителей эвакуировали, к ликвидации последствий привлекли более 20 специалистов и восемь единиц техники.