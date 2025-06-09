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08:07, 9 июня 2025Россия

В российском регионе частично обрушился многоквартирный дом

В Алейске частично обрушился многоквартирный дом при проведении ремонта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В городе Алейск Краснодарского края обрушился угол жилого многоквартирного дома. Об этом сообщило республиканское управление МЧС на своем сайте.

По данным министерства, дом на улице Сердюка частично обрушился при проведении ремонтных работ и из-за подмыва фундамента. По предварительным данным, никто не пострадал, причины случившегося устанавливаются.

«Силами администрации города Алейска производится переселение жильцов пострадавшего дома в ПВР», — говорится в сообщении. Для работы с последствиями обрушения привлечены свыше 20 человек и восьми единиц техники.

Ранее двое детей стали жертвами обрушения части многоквартирного жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Обрушились два подъезда двухэтажного дома. Повреждения получили восемь квартир, шесть из которых оказались полностью разрушены.

ЖЗЛ
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