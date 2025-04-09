Двое детей погибли при обрушении многоквартирного жилого дома в российском регионе

В Запорожской области обрушилась часть многоквартирного дома, погибли двое детей

В селе Новополтавка Запорожской области обрушилась часть многоквартирного жилого дома, погибли дети. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнило ведомство, обрушились два подъезда двухэтажного дома. Повреждения получили восемь квартир, шесть из которых полностью разрушены. Спасатели извлекли из-под завалов тела двоих детей. Еще четыре человека госпитализированы.

В МЧС подчеркнули, что разбор завалов еще продолжается. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. К посту также приложены кадры, на которых видно последствия обрушения и работу спасателей на месте происшествия.

Ранее два человека пострадали при обрушении перекрытий дома в Ульяновской области. Предварительно, причиной стало возгорание баллона с газом.

Кроме того, в ночь на 5 марта взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Белореченске Краснодарского края. В результате разрушились перекрытия здания, повреждены восемь квартир. Пострадали три человека.