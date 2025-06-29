Минобороны России отчиталось о ночном ударе по Украине ракетами «Кинжал»

Минобороны России заявило о массированном ударе по объектам ВПК и НПЗ Украины

В ночь на 29 июня Российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как отчиталось ведомство, атака осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. В том числе использовался аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотники.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что в ходе массированной атаки по Украине были поражены НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче Львовской области, где также нанесен удар по промышленному объекту. Кроме того, в Смеле Черкасской области атаковано расположение бойцов ВСУ, в Полтаве — железнодорожная инфраструктура, а в Николаеве — военные склады.

До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России задействовали в ночной атаке 450 дронов и 40 ракет различного класса. Наиболее интенсивные удары были нанесены по целям во Львовской, Черкасской и Николаевской областях