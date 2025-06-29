Пять российских аэропортов приостановили работу ради безопасности

В аэропортах пяти российских городов ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
Работу приостановили воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Уточняется, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
В пятницу, 27 июня, ограничивали работу аэропорты Саратова, Самары и Волгограда. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.