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01:23, 29 июня 2025Путешествия

Пять российских аэропортов приостановили работу ради безопасности

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты ввели ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: E T T T O / Unsplash

В аэропортах пяти российских городов ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Работу приостановили воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Уточняется, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

В пятницу, 27 июня, ограничивали работу аэропорты Саратова, Самары и Волгограда. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.

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