Пять российских аэропортов приостановили работу ради безопасности

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты ввели ограничения

В аэропортах пяти российских городов ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Работу приостановили воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Уточняется, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

В пятницу, 27 июня, ограничивали работу аэропорты Саратова, Самары и Волгограда. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.