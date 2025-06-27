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06:21, 27 июня 2025Россия

В аэропортах Саратова и Самары ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Саратова и Самары ввели временные ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В аэропортах Самары и Саратова ввели ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Самары, Саратова», — отметил он.

До этого аналогичные ограничения вводили в аэропорту Волгограда. Об этом также проинформировал Кореняко.

В ночь с 25 на 26 июня в столичном аэропорту Внуково вводили временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Уточнялось, что авиационные власти пошли на такой шаг ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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