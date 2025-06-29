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12:38, 29 июня 2025Спорт

РФС назвал лучшего футболиста сезона

РФС назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом сезона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте назвал лучшего футболиста по итогам сезона-2024/2025.

Им стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Лучшим тренером назван наставник «горожан» Мурад Мусаев. Кроме того, «Краснодар» признан лучшей командой. Лучшим молодым футболистом признан полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

РФС также назвал список из 33 лучших футболистов сезона. Первое место среди вратарей занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Чемпионат России в сезоне-2024/2025 завершился 24 мая. Впервые в истории золотые медали завоевал «Краснодар».

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