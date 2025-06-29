Российский генерал-майор оценил адаптацию украинских пилотов к истребителям F-16

Генерал-майор Попов заявил, что украинские пилоты тяжело адаптируются к F-16

Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению американских легких истребителей F-16. Подготовку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с газетой «Взгляд».

По мнению офицера, украинские пилоты являются последователями советской школы авиации и обучались на произведенных в Советском Союзе моделях, которые сильно отличаются от американских истребителей. Он подчеркнул, что «F-16 создан на основе качественно иной психико-физической конструкции».

«У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится "переламывать" себя», — считает Попов.

По его оценке, чтобы привыкнуть к американским истребителям, нужно минимум два-три года. Генерал-майор отметил, что ВСУ не могут столько тратить на тренировки. В результате, подчеркнул он, «летчики не чувствуют "единения" с машиной». «Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», — сказал он.

Попов также добавил, что, по его данным, Украина получила от Дании 12 истребителей F-16, из которых осталось лишь пять-шесть единиц.

29 июня стало известно о потере Украиной еще одного истребителя F-16. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Управлявший им летчик не смог катапультироваться.

Как сообщил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов, всего ВСУ потеряли два или три американских истребителя F-16 и теперь располагают примерно дюжиной самолетов. По его оценке, на Украине остается еще достаточно пилотов, способных управлять этой техникой, поскольку их успели подготовить в предыдущие годы — преимущественно в США.