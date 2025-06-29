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10:49, 29 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России сообщили о количестве оставшихся F-16 на Украине

Военный эксперт Живов: На Украине осталось порядка дюжины F-16
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два или три американских истребителя F-16 и теперь располагают примерно дюжиной самолетов, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ потеряли еще один американский истребитель F-16 вместе с пилотом. Истребителем управлял летчик первого класса подполковник Максим Устименко.

Военный эксперт отметил, что на Украине остается еще достаточно пилотов, способных управлять F-16, поскольку их успели подготовить в предыдущие годы преимущественно в США. Также он напомнил, что был период, когда Украина нанимала летчиков-отставников из иностранных армий.

«Сейчас на Украине несколько десятков специалистов. Истребителей — порядка дюжины. Это неточный подсчет, потому что каждый раз цифры поставок назывались разные, кроме того, два или три самолета они уже потеряли в результате боев. Ну, до дюжины, я думаю, не больше», — рассказал Живов.

5 июня также сообщалось о сбитом истребителе F-16 ВСУ над Сумской областью. Подробности происшествия на тот момент не приводились.

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