Рудковская оценила стоимость ледового шоу Загитовой в 120 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская оценила стоимость ледового шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, было потрачено около 120 миллионов рублей. «Огромная команда делала "под ключ", режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная», — отметила продюсер.

По ее словам, сумма потраченных средств приличная, но такое шоу не может стоить меньше. «Вам хочется спросить: "Где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?" Знаете, нет этой ложки», — отметила Рудковская.

Ледовое шоу «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» проходит в Санкт-Петербурге. Загитова выступает генеральным продюсером, а также исполняет главную женскую роль.