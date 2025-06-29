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13:43, 29 июня 2025Спорт

Рудковская оценила стоимость ледового шоу Загитовой

Рудковская оценила стоимость ледового шоу Загитовой в 120 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Продюсер Яна Рудковская оценила стоимость ледового шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, было потрачено около 120 миллионов рублей. «Огромная команда делала "под ключ", режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная», — отметила продюсер.

По ее словам, сумма потраченных средств приличная, но такое шоу не может стоить меньше. «Вам хочется спросить: "Где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?" Знаете, нет этой ложки», — отметила Рудковская.

Ледовое шоу «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» проходит в Санкт-Петербурге. Загитова выступает генеральным продюсером, а также исполняет главную женскую роль.

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