Собака «ожила» спустя четыре года после пропажи и вернулась к хозяевам

В США собака, которую считали мертвой, вернулась к хозяевам спустя четыре года

В Майами, США, семья вернула себе любимую собаку по кличке Сахарок (Sugar), которая пропала четыре года назад. Об этом сообщает WPLG.

Собака породы мальтипу сбежала из дома семьи Сагарра в 2021 году. Хозяева долго искали ее и даже объявили награду в размере тысячи долларов (78 тысяч рублей) за помощь в поисках питомца. Спустя время им поступил звонок. Незнакомец рассказал семье, что видел, как Сахарок сбила машина.

Следующие четыре года после пропажи Сагарра считали слова незнакомца правдой, пока их собака внезапно не «ожила». Семье позвонили из приюта, где живую Сахарок оставил человек, пожелавший остаться анонимным. Где все это время был питомец — неизвестно. Возможно, собаку похитили.

После возвращения у собаки диагностировали болезни сердца и почек. Кроме того, она сильно похудела. Хозяева заявили, что рады ее возвращению в любом случае и готовы заботиться о ней. «Она вернулась туда, где ей место, и я счастлива, что по крайней мере до конца своих дней она будет со своей семьей», — отметила Албания Сагарра.

Ранее сообщалось, что жительница США Дебби Ла Флер воссоединилась с любимой собакой спустя пять лет разлуки. Питомец исчез из дома во время урагана.

