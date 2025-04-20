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14:30, 20 апреля 2025Из жизни

Собака исчезла во время урагана и вернулась к хозяйке спустя пять лет

В США собака пережила ураган и воссоединилась с хозяйкой спустя пять лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница США Дебби Ла Флер воссоединилась с любимой собакой спустя пять лет разлуки. Об этом пишет USA Today.

Йоркширскому терьеру Ла Флер по кличке Кингстон было шесть лет, когда он исчез. В 2020 году штат Луизиана накрыл ураган Лора. В день бедствия женщина вернулась домой и обнаружила, что одно из ее окон разбито. Кингстона нигде не было. Ла Флер и ее муж так и не смогли найти собаку. «Он был частью нашей жизни. Он был нашим ребенком», — рассказала женщина.

По словам Ла Флер, она уже потеряла надежду вернуть Кингстона, как вдруг ей пришло письмо, что его нашли. Собака пережила ураган и долго бродяжничала, пока ее не подобрали в студенческом общежитии, расположенном в соседнем штате. Хозяйка могла приехать к нему только через неделю, и все это время о нем заботились студенты. По их словам, он ходил с ними в магазины и посещал спортивные матчи.

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Ла Флер рассказала, что потратила четыре часа на дорогу, чтобы встретиться с любимой собакой. «Я была в конце подъездной дорожки, а он стоял у дома, и я сказала: "Кингстон, иди к мамочке", — вспоминает женщина. — И он побежал ко мне, и мое сердце разорвалось». Она забрала истощенную собаку домой, где у него появился новый друг — трехлетний ши-тцу.

Ла Флер призналась, что Кингстон был лучшим другом ее мужа. Однако тот не дождался возвращения собаки. Его не стало в 2022 году из-за несчастного случая. «Я чувствую, что ко мне вернулась частичка моего мужа», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в штате Миссисипи, США, семья воссоединилась с любимой черепахой через несколько недель после ее пропажи во время торнадо. Раненого питомца нашла соседка.

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