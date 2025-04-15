Черепаха исчезла во время торнадо и вернулась к хозяевам через несколько недель

В США черепаха пережила торнадо и вернулась к хозяевам через несколько недель

В штате Миссисипи, США, семья воссоединилась с любимой черепахой через несколько недель после ее пропажи во время торнадо. Об этом сообщает Associated Press.

Разрушительный торнадо обрушился на дом Тиффани Эмануэль 15 марта. Ее семья смогла эвакуироваться, но не взяла с собой домашнюю черепаху по кличке Миртл. Вернувшись после бедствия, Эмануэль увидела, что дом Миртл, стоявший на заднем дворе, разрушен. Торнадо обрушило на него две сосны. Черепаха исчезла.

4 апреля выяснилось, что Миртл пережила стихийное бедствие. Раненую черепаху нашла соседка Эмануэль. Она отвезла Миртл специалистам и рассказала ее хозяевам об этом. Эмануэль связалась с Центром помощи черепахам и вернула питомца.

«Приятно, что произошло хоть что-то хорошее, после такого количества грусти, горя и потерь», — призналась женщина. Сейчас она выхаживает Миртл. «Она знает так же хорошо, как и я, что я буду рядом на каждом шагу, помогая ей, заботясь о ней и следя за тем, чтобы она получила ту помощь, в которой нуждается», — объяснила Эмануэль.

Ранее сообщалось, что в США хозяйка думала, что потеряла кошку в лесных пожарах в Лос-Анджелесе, но смогла воссоединиться с ней. Когда женщина впервые увидела кошку, она расплакалась. Питомец свернулся калачиком в ее объятиях

