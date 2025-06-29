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18:29, 29 июня 2025Спорт

Стал известен победитель Гран-при Австрии «Формулы-1»

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Sutton / Formula 1 / Getty Images

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австралии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 29 июня. Спортсмены преодолели 70 кругов. На втором месте финишировал напарник Норриса по команде — австралиец Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул представитель «Монако» Шарль Леклер из команды Ferrari.

Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, выигравший последние четыре чемпионата мира, не смог финишировать на Гран-при Австрии. Он сошел с дистанции из-за аварии на первом кругу.

По итогам 11 этапов первое место в общем зачете с 216 очками занимает Пиастри. На втором месте Норрис (201 очко). Тройку замыкает Ферстаппен (155 очков).

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