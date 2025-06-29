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18:56, 29 июня 2025Мир

Трамп неожиданно высказался о Маске после ссоры

Трамп после публичной ссоры с Маском назвал его замечательным парнем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп после публичной ссоры назвал американского миллиардера Илона Маска замечательным парнем. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что Илон — замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда», — отметил глава Белого дома.

Президент США добавил, что помнит поддержку Илона Маска во время предвыборной кампании.

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня на фоне ухода бизнесмена с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Он критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.

Позднее Илон Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в соцсетях постов о президенте США. Он признал, что где-то зашел слишком далеко.

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