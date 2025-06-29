Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 29 июня 2025Мир

В Иране на НПЗ взорвался резервуар с азотом

Mehr: В одном из блоков НПЗ в Иране взорвался резервуар с азотом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Резервуар с азотом взорвался в одном из блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан. Эту информацию публикует агентство Mehr.

«Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг НПЗ», — говорится в статье.

По информации журналистов, в результате происшествия никто не пострадал. При этом НПЗ продолжает работать.

15 июня удар иранской гиперзвуковой ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе сняли на видео. На снятых кадрах было видно падение ракеты, после которого в небо поднялся столб густого черного дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане призвали сжечь посольство России

    В Раде раскрыли последнее требование Зеленского для переговоров с Россией

    В Ирландии рассказали о позоре посла Германии в России

    Трамп обрушился с критикой на кандидата в мэры Нью-Йорка

    МИД Ирана осудил слова Трампа в адрес Хаменеи

    Офицеры начали массово делать селфи на встрече с Путиным

    Сын участника СВО сменил фамилию из-за травли в школе

    «Интер Майами» с Месси разгромно проиграл ПСЖ на клубном чемпионате мира

    Трамп сообщил о найденном секретном ядерном объекте Ирана

    Стало известно о страхе Зеленского проводить выборы на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости