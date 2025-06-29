В Иране на НПЗ взорвался резервуар с азотом

Mehr: В одном из блоков НПЗ в Иране взорвался резервуар с азотом

Резервуар с азотом взорвался в одном из блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан. Эту информацию публикует агентство Mehr.

«Взрыв резервуара с азотом в одном из строящихся блоков НПЗ в Тебризе стал причиной возникновения звука взрыва и появления дыма вокруг НПЗ», — говорится в статье.

По информации журналистов, в результате происшествия никто не пострадал. При этом НПЗ продолжает работать.

15 июня удар иранской гиперзвуковой ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе сняли на видео. На снятых кадрах было видно падение ракеты, после которого в небо поднялся столб густого черного дыма.