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11:06, 29 июня 2025Спорт

В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист

В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист Артем Калмыков
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

26-летний футболист Артем Калмыков умер в Подольске во время матча Лиги «B-3» первенства Московской области между местным ФК «Парковый» и «Нарой» из Наро-Фоминска. Об этом сообщает SHOT.

Игрок, выступавший за хозяев, потерял сознание на 60-й минуте игры. Игрока вынесли за пределы поля, где до приезда скорой помощи его пытался реанимировать спортивный врач. Это не помогло, Калмыков скончался.

По факту произошедшего в ближайшее время будет проведена проверка. Вдова спортсмена рассказала о том, что Калмыков последний год жаловался на регулярное кровотечение из носа. Врачи объясняли это сухостью в носу, а в феврале игрок прошел медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем.

Калмыков родился в 1999 году. Помимо «Паркового», он выступал за ФК «Владычная слобода» (Серпухов) и «Чехов-лада» (Чехов).

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