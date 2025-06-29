Филиппо: У новых санкций против России нулевая эффективность

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новых санкциях против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Надо сказать, что первые 17 [пакетов санкций] были выдающимся успехом!» — с иронией прокомментировал он слова французского лидера о новом пакете антироссийских санкций.

По словам Филиппо, все прежние санкции показали нулевую эффективность. Кроме того, они вызвали резкий рост цен на энергоносители. При этом успехи французской экономики на данный момент очень ограничены, добавил оппозиционный политик.

Ранее Флориан Филиппо высмеял странное рукопожатие Эммануэля Макрона на саммите НАТО. По его словам, французский президент «крутился как волчок», когда приветствовал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.