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12:06, 30 июня 2025Ценности

43-летняя Наталья Водянова прошлась по подиуму на показе Jacquemus

43-летняя Наталья Водянова прошлась по подиуму на показе Jacquemus в Версале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/ Getty Images

Российская супермодель Наталья Водянова вернулась на подиум на показе бренда Jacquemus. Снимки с дефиле публикует Hypebeast.

43-летняя манекенщица продефилировала в черном платье длины макси с глубоким V-образным декольте. Образ знаменитости завершали белые туфли на завязках. В руках она держала небольшой клатч.

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Известно, что шоу Le paysan проходило в Оранжерее Версальского дворца. Помимо Водяновой, по подиуму прошлись дочь Моники Беллучи Дева Кассель, а также модели Мона Тугаард, Лоли Байя, Алекс Консани и Адут Акеч.

В мае Водянова в откровенном образе посетила выставку фонда итальянского люксового бренда Valentino.

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