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20:25, 30 июня 2025Спорт

Бразильский футболист «Зенита» назвал удивившую его в Москве вещь

Бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике: В Москве удивила чистота
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Бразилии по футболу Луис Энрике назвал вещь, которая его удивила в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, это чистота. «После Бразилии видеть такое не совсем привычно. А мне как раз нравится, когда все выглядит так, как в Москве», — заявил Энрике.

Бразилец также отметил, что уже адаптировался в «Зените». Он отметил, что в этом ему очень помогли соотечественники, играющие в команде.

Луис Энрике перешел в «Зенит» в январе этого года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

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