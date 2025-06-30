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17:58, 30 июня 2025Ценности

Исполнительница хита «Матушка-земля» вышла на сцену в наряде за 200 тысяч рублей

Певица Татьяна Куртукова вышла на сцену в кокошнике за 110 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @muztv

Певица Татьяна Куртукова, исполнительница завирусившегося хита «Матушка-земля», вышла на сцену в дорогостоящем наряде. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, звезда предстала перед публикой в длинном объемном платье, стоимость которого составила 104 тысячи рублей. Помимо этого, она надела кокошник стоимостью 110 тысяч рублей. Общая стоимость изделий составила более 200 тысяч рублей.

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Кроме того, Куртукова также использовала ремешок, кольцо и серьги. Образ завершила укладка с собранными в пучок волосами и макияж в нюдовых тонах.

Ранее в июне была раскрыта стоимость роскошного образа рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Исполнитель позировал на снимке в солнцезащитных очках Jacques Marie Mage стоимостью 184 тысячи рублей.

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