Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 30 июня 2025Путешествия

Катер задавил пассажирку гидроцикла во время отдыха в Европе

The Sun: Туристка не выжила после столкновения гидроцикла и катера в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Felix Cesare / Getty Images

Туристка из Великобритании отправилась кататься на гидроцикле во время отдыха в Европе с возлюбленным и не выжила после столкновения с катером. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел вечером 28 июня на пляже Лос-Торос курорта Коста-дель-Соль, Испания. 43-летняя британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на катере катался их нетрезвый друг.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Руссо туристо. Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Руссо туристо.Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
6 января 2020

По сообщению Гражданской гвардии Испании, в 19:25 катер врезался сзади в гидроцикл и задавил пассажирку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали кончину путешественницы. Водителя катера арестовали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве и вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее турист бросил стул в голову отдыхающей туристки и разбил ей голову. Инцидент произошел на Ибице во время массовой драки мужчин у бассейна в отеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аресты членов азербайджанской преступной группировки обернулись международным скандалом. Что известно о полицейской операции?

    Бразильский футболист «Зенита» назвал удивившую его в Москве вещь

    Девушка чудом выжила после удара молнии на озере и рассказала о произошедшем

    В России сравнили свадьбы несовершеннолетнего сына Кадырова и Джеффа Безоса

    ВСУ отправили медиков командовать взводами

    Гимнастка из России в купальнике попарилась в бане

    Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали рост

    В Германии потеряли 1 миллиард евро для Украины

    Россиянам назвали сумму дохода для покупки квартиры в ипотеку

    Катер задавил пассажирку гидроцикла во время отдыха в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости