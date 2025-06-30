Катер задавил пассажирку гидроцикла во время отдыха в Европе

The Sun: Туристка не выжила после столкновения гидроцикла и катера в Испании

Туристка из Великобритании отправилась кататься на гидроцикле во время отдыха в Европе с возлюбленным и не выжила после столкновения с катером. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел вечером 28 июня на пляже Лос-Торос курорта Коста-дель-Соль, Испания. 43-летняя британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на катере катался их нетрезвый друг.

По сообщению Гражданской гвардии Испании, в 19:25 катер врезался сзади в гидроцикл и задавил пассажирку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали кончину путешественницы. Водителя катера арестовали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве и вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее турист бросил стул в голову отдыхающей туристки и разбил ей голову. Инцидент произошел на Ибице во время массовой драки мужчин у бассейна в отеле.