КГБ Белоруссии пресек диверсию с применением БПЛА

КГБ Белоруссии пресек диверсию на стратегические объекты страны

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек диверсию на стратегические объекты страны, которую планировала совершить неизвестная группа с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил телеканал ОНТ.

«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что операция длилась 732 дня и успешно завершилась.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористических организаций.