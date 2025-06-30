Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:01, 30 июня 2025Бывший СССР

КГБ Белоруссии пресек диверсию с применением БПЛА

КГБ Белоруссии пресек диверсию на стратегические объекты страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек диверсию на стратегические объекты страны, которую планировала совершить неизвестная группа с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил телеканал ОНТ.

«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что операция длилась 732 дня и успешно завершилась.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористических организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане призвали сжечь посольство России

    Учительница рассказала коллеге о сексе с учеником и попала под суд

    В Android 16 появилась защита от вышек-шпионов

    На МКАД загорелся внедорожник

    В Сербии протестующие студенты заблокировали дороги в 18 городах страны

    Минобороны рассказало о подвиге российского рядового

    Мединский рассказал о жесточайшей цензуре на Украине

    На Крымском мосту восстановили движение авто

    КГБ Белоруссии пресек диверсию с применением БПЛА

    Вдова экс-премьера Японии заявила о разговоре по душам с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости