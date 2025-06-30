Ким Чен Ын встретился с главой Минкульта России Любимовой

Северокорейский глава Ким Чен Ын встретился с главой Минкульта РФ Ольгой Любимовой. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 29 июня в штаб-квартире ЦК партии принял министра культуры Ольгу Любимову», — сказано в сообщении.

Она находится с визитом в КНДР в качестве главы делегации министерства культуры России по случаю первой годовщины заключения нового договора между государствами Северной Кореей и Россией.

В ходе встречи Ким Чен Ын подчеркнул важность обменов в области культуры и искусства и заявил о необходимости расширять сотрудничество РФ и КНДР в этих сферах.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что прибыла с рабочим визитом в КНДР. Как рассказала министр, сотрудничество между странами в сфере культуры достигло небывалых высот. Сейчас реализуется ряд знаковых двусторонних проектов, уточнила Любимова.