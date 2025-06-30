Лазарева поиронизировала над ходившими на поклон к Маслякову юмористами

Ведущая Лазарева заявила, что участники КВН ходили на поклон к Маслякову

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поиронизировала над участниками КВН, ходившими «на поклон» к руководителю телеигры Александру Маслякову. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube.

Ее собеседник, стендап-комик Виталий Косарев рассказал, что ему не хотелось играть в КВН, так как многие юмористы доходили до Высшей лиги и попадали на Первый канал только к 35 годам, когда они уже были взрослыми мужчинами «с пивными животами».

«На поклон к Александру Васильевичу [Маслякову] через живот», — отреагировала на его слова Лазарева.

Ранее телеведущая призналась, что жалеет о том, что ее передачу «Это мой ребенок?!» на СТС закрыли. По словам Лазаревой, благодаря этой программе ее узнавали дети. Она добавила, что подобное шоу нужно российскому телевидению сейчас.

До этого Лазарева показала выступление на украинском телевидении. Ведущая опубликовала отрывок из комедийного шоу «Звезда + Звезда» («Зiрка + Зiрка»), где она пародировала певицу Аллу Пугачеву.