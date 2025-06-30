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10:56, 30 июня 2025Спорт

Легионера «Динамо» лишили зарплаты за опоздание на сбор

Легионера «Динамо» Карраскаля лишили месячной зарплаты за опоздание на сбор
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля лишили месячной зарплаты за опоздание на сбор. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Легионер не приехал к старту сбора 16 июня, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии. В итоге бело-голубые решили оштрафовать его на июньскую зарплату в размере около 10 миллионов рублей.

При этом отмечается, что Карраскаля обязали явиться в расположение команды до конца июня. В противном случае ему бы грозило лишение также июльской зарплаты.

27-летний Карраскаль играет за «Динамо» с августа 2023-го. В прошедшем сезоне он провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

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