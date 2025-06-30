Легионера «Динамо» лишили зарплаты за опоздание на сбор

Легионера «Динамо» Карраскаля лишили месячной зарплаты за опоздание на сбор

Колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля лишили месячной зарплаты за опоздание на сбор. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Легионер не приехал к старту сбора 16 июня, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии. В итоге бело-голубые решили оштрафовать его на июньскую зарплату в размере около 10 миллионов рублей.

При этом отмечается, что Карраскаля обязали явиться в расположение команды до конца июня. В противном случае ему бы грозило лишение также июльской зарплаты.

27-летний Карраскаль играет за «Динамо» с августа 2023-го. В прошедшем сезоне он провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.