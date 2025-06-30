Россиянин Медведев проиграл французу Бонзи и вылетел в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в первом круге Уимблдона-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 7 минут.

29-летний Медведев впервые в карьере не смог выйти во второй круг Уимблдона. В двух предыдущих розыгрышах россиянин доходил до полуфиналов, где оба раза уступал испанцу Карлосу Алькарасу.

Медведев занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент он является первой ракеткой России, но утратит это звание после завершения Уимблдона.